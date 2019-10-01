سان جيرمان يعيد النظر بعلاقته مع نيمار

كشفت شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية نقلاً عن وسائل الإعلام الفرنسية، عن إعادة نادي باريس سان جيرمان النظر في وضع نيمار مع الفريق، بعد رجوعه للمشاركة مجدداً وحل جميع أزماته مع النادي الباريسي.

وكانت العلاقة بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان قد توترت للغاية في الفترة الماضية بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق الصيف الماضي، والانضمام لنادي برشلونة الإسباني.

ولكن بعد انتهاء الميركاتو الصيفي، واستمرار نيمار مع باريس سان جيرمان، أبهر البرازيلي الجميع داخل النادي الباريسي بتألقه الملفت للغاية، وأصبحت العلاقة الأن في وضع أفضل كثيراً من الماضي بعد تصريحاته التي أكد فيها أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الفريق.

ووفقاً للشبكة الشهيرة، فإن إدارة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، ترغب في نسيان ما حدث مع نيمار في سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة، وإعادة النظر في وضعه مع الفريق لعودته النجم الأول مثل ما كان في أول عام يرتدي فيه القميص الباريسي.

وذكرت أن باريس سان جيرمان قرر الأن إشراك البرازيلي نيمار دا سيلفا في حملات الدعاية ووسائل التواصل الاجتماعي ، وقد تكون الخطوة التالية عقداً جديداً.