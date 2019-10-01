الاحتلال يعتدي على مشاركين بوقفة منددة باعتقال العربيد في القدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على مشاركين في وقفة تضامنية أمام مستشفى هداسا بالقدس ضد اعتقال الأسير سامر العربيد، والذي يتلقى العلاج هناك وهو بحالة حرجة.

وأقدم جنود الاحتلال، على ضرب المشاركين واعتقال اثنين بعد الاعتداء عليهما بشكل وحشي.

وطالب عشرات النشطاء سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير العربيد الذي اعتقل منتصف الشهر الجاري من منزله في مدينة رام الله وخضع لتحقيق عسكري تسبب له بفقدان للوعي وفشل كلوي يهدد حياته.

وشدد النشطاء على أن العربيد بحاجة ماسة لعلاج طبي حقيقي وليس كما تقوم به سلطات الاحتلال، مطالبين بمحاكمة كل المحققين الذين اعتدوا عليه.