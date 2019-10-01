غدا.. المحاولة الأخيرة .. هل سينجح؟

يسعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المؤقت وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، يوم غد الأربعاء، مع انتهاء عطلة السنة العبرية الجديدة، لإنقاذ نفسه و"إسرائيل" من الدخول في نفق سياسي مظلم في حال فشل بتشكيل حكومة جديدة في ظل المؤشرات التي تظهر أن منافسه حزب أزرق- أبيض بزعامة بيني غانتس لن يستطيع أيضًا تشكيل حكومة هو الآخر.

وسيلتقي نتنياهو يوم غد مع غانتس في اجتماع سيكون بمثابة المحاولة الأخيرة لإقناع حزب الأخير للمشاركة في حكومة واحدة تتم رئاستها بالتناوب بين الجانبين.

وتقرر عقد اللقاء بينهما بعد أن فشلت فرق التفاوض من الحزبين في التوصل يوم الأحد لاتفاق بينهما يسمح بتمرير مخطط رئيس الاحتلال، رؤوفين ريفلين الذي دعا لتشكيل حكومة بالتناوب يترأسها نتنياهو أولًا وهو ما يرفضه حزب غانتس.

وبينما سيحاول نتنياهو إقناع غانتس بذلك، يعمل الأول جاهدًا مع أعضاء من الليكود للدخول في مفاوضات سرية مع حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان لتشكيل حكومة بالتناوب بينهما.