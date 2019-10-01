وزيرة الصحة تدعو الصليب الأحمر للضغط على الاحتلال لزيارة الأسير العربيد

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي اليوم الثلاثاء، الضغط على الاحتلال للسماح لفريق طبي فلسطيني بزيارة الأسير سامر العربيد في مستشفى "هداسا"، واطلاع الفريق على وضعه الصحي.

ووجهت الوزيرة الكيلة رسالة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين ديفيد كويتني، في مقرها برام الله، مفادها بأن الأسير العربيد تعرض لتعذيب شديد أثناء الاعتقال وخلال التحقيق معه، إصيب بنزيف رئوي وكسور في أضلاع صدره، ورضوض في جميع أنحاء جسده، إضافة إلى إصابته بفشل كلوي، وهذا يستدعي الضغط على الاحتلال للوقوف عند حدة بحق الأسير .

أوضحت بأن الاحتلال خرق كافة المواثيق والقوانين الدولية ضد أسرانا الابطال، مطالبةً الصليب الأحمر العمل الفوري لإنقاذ حياة الأسير العربيد وبقية الأسرى المرضى.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير سامر العربيد في تاريخ 25 الشهر الماضي أثناء عودته إلى منزله برفقة عائلته، بحجة ضلوعه في عملية مستوطنة "دواليف"، التي ادت لمقتل مجندة "إسرائيلية" واصابة اثنان بجروح مختلفة.