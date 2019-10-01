الحشد الشعبي العراقي يهدد "إسرائيل" بـ"أخذ الثأر"

هدد زعيم كتائب سيد الشهداء في الحشد الشعبي أبو آولاء الولائي اليوم الثلاثاء، عن أخذ الثأر من الاحتلال "الإسرائيلي"، إثر قصف الأخير لمقرات تابعة للحشد داخل الأراضي العراقية.

ونشر الولائي تغريدة له على تويتر قائلاَ: "إن إعلان عبد المهدي وقوف "إسرائيل" خلف قصف مقرات الحشد، هو ضوء أخضر لأخذ الثأر منها".

وفي حين، حمل رئيس وزراء دولة العراق عادل عبد المهدي أمس الاثنين، كيان الاحتلال مسؤوليته الكاملة عن استهداف مقرات الحشد الشعبي، مبيناً بأن التحقيقات الأمنية الأخيرة تشير إلى أن "إسرائيل" هي من قصفت مقرات الحشد.