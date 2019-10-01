اخبار المظاهرات اليوم في العراق ساحة التحرير الان - اخر اخبار العراق العاجلة اليوم

تظاهر المئات من العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وفي محافظات أخرى، للمطالبة بتوفير فرص العمل وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد في البلاد، تحت شعار "إسقاط الفاسدين"، وسط انتشار أمني مكثف.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات دعت إلى تحسين أحوال المواطنين المعيشية وإبعاد "الفسادين" من السياسيين، ونددوا بما وصفوها بـ"التجاوزات" التي أقدمت عليها القوات الأمنية والتي طالت عددا من المعتصمين من حملة الشهادات العليا أثناء تجمعهم للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وكانت أجهزة الأمن العراقية مدعومة بعناصر من قوات فض الشغب قد انتشرت في محيط ميدان التحرير وسط بغداد، وشددت الإجراءات تحسبا لأي طارئ قد يحدث أثناء المظاهرة.

هذه المظاهرات أعد لها مسبقا عبر تحشيد كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تحديد هذا اليوم موعدا لها، ومن المفترض أن تشهد عصر اليوم مظاهرات كبرى تتجه نحو المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة العراقية والسفارات الأجنبية. وفي محافظات ميسان وواسط، خرجت مظاهرات عدة للمطالبة بحل مجالس المحافظات وتحسين الواقع الخدمي وإبعاد الفاسدين عن المناصب، في وقت منعت فيه القوات الأمنية تجمع عدد من المتظاهرين وسط البصرة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي