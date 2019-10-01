موعد مباراة الاتحاد السكندري والجونة على استاد الإسكندرية اليوم 1/10/2019

يلتقي اتحاد الإسكندرية والجونة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث تقام المباراة بين نادي الإسكندرية والجونة على ملعب الإسكندرية في الساعة 5:30 مساءً، فيما سيتم الحكم على المباراة من قبل محمود عاشور، بمساعدة خالد رمضان ومحمد فاروق، والحكم الرابع هشام الفال.

خسر قائد الثغر في الدور الأول من المسابقة من الزمالك بهدف دون رد من مصطفى محمد ، بينما خسر الجونة من الإسماعيلي بهدف دون رد سجله محمد ناجي جيدو معاجم الفريق على طريقة النيران الصديقة.

يدخل اتحاد الإسكندرية هذه الليلة مسلحًا بالانعتاشة العربية التي يعيشها بعد التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد الإطاحة بالكويتي العربي بفوزه دون هدف سجله خالد قمر وإياباً بهدفين بدون رد سجله خالد قمر ورزاق سيسي.

من جانبه ، دعا طلعت يوسف، المدير الفني لاتحاد الإسكندرية لاعبيه إلى تصحيح المسار على المستوى المحلي من خلال تحقيق الفوز الأول في المسابقة لمواصلة تدريب الانتصارات بعد تألق زعيم الثغر على المستوى العربي والفريق مسلح بنجومه المميزين برئاسة خالد قمر ورزاق سيسي لهز شباك الجونة.

وفي الوقت نفسه، أكد المدير الفني الصربي نيبوشا لاعبيه على ضرورة التركيز والجهد لضمان حصاد النقاط الثلاث والابتعاد عن نبرة إهدار الفرص السهلة والاستهتار الذي ظهر في بعض الأوقات في مباراة الإسماعيلية في الجولة الافتتاحية.