موعد مباراة الاتحاد والتعاون المؤجلة في دوري المحترفين اليوم الثلاثاء 1/10/2019

يستضيف الاتحاد التعاون يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من دوري المحترفين السعودي.

يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 6 نقاط، حيث فاز بمباراتين وخسر نقطتين. وفي الوقت نفسه يحتل التعاون المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط، حيث يفوز في مباراة واحدة ويخسر مباراة واحدة ويعادل في مباراة واحدة.

قام الاتحاد أيضاً بتوديع دوري أبطال آسيا بعد مسيرة ملحوظة في المجموعات والسعر النهائي، لكنه فشل في تحمل الهلال، الذي تأهل إلى مجموع المباريات الذهبية 3-1.

في المباراة الأخيرة، فاز الاتحاد على الشباب 2-1 ، وخسر نفس النتيجة التعاون مع الهلال صاحب المركز الأول. يحتل الاتحاد المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل التعاون المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

تبدأ لعبة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي الساعة 19:10 بتوقيت القاهرة ، 20:10 بتوقيت مكة المكرمة ، 17:10 بتوقيت جرينتش، فيما تبث لعبة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي على شاشة قناة KSASPORTS.