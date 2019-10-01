موعد مباراة الهلال ضد السد في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا والقنوات الناقلة

سيلتقي السد القطري مع الهلال السعودي يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، في قمة ملتهبة في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

تعتبر اللعبة ذات أهمية كبيرة للفريقين، اللذين سيسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له أن يلعب مباراة الإياب يوم 22 أكتوبر في الرياض بارتياح كبير في سعيه للوصول إلى النهائي وتتويج اللقب الثالث في تاريخ كل منهما، حيث حقق فريق قطر في عامي 1989 و 2011 ، المملكة العربية السعودية في عامي 1992 و 2000.

سيحاول السد الاستفادة الكاملة من الطاقم الأرضي والجمهور في السعي للانتقام من الهلال، الذي أطاح به من دور الثمانية في المسابقة في عام 2014، وأضيف إلى قائمة الضحايا في الإصدار الحالي بعد النصر من مواطنه، بطل الدوري السعودي في الدور ربع النهائي.

التقى الفريقان كثيراً خلال المسابقة، لكن أبرز اللقاءات في مراحل الإقصاء كانت في عام 2014 في ربع النهائي عندما فاز الهلال 1-0 في الدوحة، وسجله سلمان الفرج (71) و تعادل سلبي في مباراة الذهاب بالرياض.

تبدأ المباراة بين السد القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا في الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة ، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ، 15:30 بتوقيت جرينتش، سيتم بث المباراة بين السد القطري والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا على شاشة BN Sport 2، ويعلق الجزائري حفيظ دراجي على المباراة.