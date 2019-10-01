موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء

سيلعب ريال مدريد مع نادي بروج في سانتياغو بيرنابيو، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، في المرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

سيواجه فريق زين الدين زيدان التحدي المتمثل في الفوز على أرضه أمام بروج لاستعادة فرصه في المنافسة على قمة المجموعة الأولى بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان مرة أخرى في نوفمبر.

استبعد زيدان جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز من تشكيلة الفريق لمواجهة بروجز بينما كانا يستعيدان الثنائي البرازيلي مارسيلو وإيسكو ألاركون.

وشهدت القائمة أيضا غياب الظهير الأيسر الفرنسي فرلان مندي بسبب الإصابة ، وثلاثي الفارو أودريوزولا وإبراهيم دياز وماريانو دياز لأسباب فنية.

تبدأ المباراة بين ريال مدريد ونادي بروج في الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة ، الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش. يتم بث اللعبة على شاشة BN Sport 1، فيما يعلق المعلق المصري علي محمد علي على لعبة ريال مدريد ونادي بروج.

قائمة ريال مدريد لمباراة كلوب بروج