موعد مباراة الجزيرة ضد العهد في نهائي الاتحاد الآسيوي

يستضيف فريق العهد اللبناني نظيره فريق الجزيرة الأردني، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، على ملعب المدينة الرياضية، في العاصمة اللبنانية بيروت، في إياب نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب عمان الدولي، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. ويحتاج العهد اللبناني للفوز بأي نتيجة للفوز بالبطولة، بينما يحتاج فريق الجزيرة الأردني للتعادل الإيجابي بأي النتيجة أول الفوز لحسم اللقب لصالحه.

ويتقابل بطل منطقة غرب آسيا في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي مع الفريق الفائز من نهائي المناطق الذي يجمع بين هانوي الفيتنامي و25 إبريل الكوري الشمالي.

ويخوض العهد هذه المباراة وهو يمتلك في سجله 7 مباريات حافظ فيها على نظافة شباكه، حيث حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات ضمن دور المجموعات إلى جانب مباراتي قبل نهائي غرب آسيا أمام الوحدات الأردني، ومباراة ذهاب نهائي غرب آسيا أمام الجزيرة.

في المقابل يتطلع الجزيرة لأن يصبح ثالث فريق أردني يتوج باللقب بعد الفيصلي (2005 و2006) وشباب الأردن (2007).

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة العهد اللبناني والجزيرة الأردني..

تقام مباراة العهد اللبناني والجزيرة الأردني في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش، حيث تذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورت.