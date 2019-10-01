محمد بن سلمان التقى "نتنياهو" لتطبيع العلاقات

أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى مؤخراً برئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قبل بضعة أشهر.

لقاء محمد بن سلمان ونتنياهو جاء في إطار وعود الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتراف المملكة بـ"إسرائيل"، في إشارة إلى تعزيز التطبيع العربي "الإسرائيلي"". بحسب ما أفاد به التلفزيون الامريكي "PBS".

ونقلت صحيفة "جلوبز" عن دبلوماسي سعودي بأن تطبيع العلاقات السعودية "الإسرائيلية" كان مسألة وقت فقط، فيما أكدت تقارير "إسرائيلية" بأن التطبيع مع السعودية آخذ بالازدهار والتطور.

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