تردد قناة bein sports المفتوحة 1 و 2 على النايل سات

Bein sports هي قناة تابعة لقناة BN Sport الفضائية، حيث توفر BN Group قناتها الإخبارية مجانًا على القمر الصناعي NileSat.

أشارت قناة bein sports إلى أنه سيتم تغيير ترددات bein على القمر الصناعي Nilesat ، وطلبت من جميع مشاهديها تحديث الترددات لتجنب فقد القناة. تقدم مجموعة bein قناتين مجانيتين (قناة bein sports و bein sports news).

ويتم تقديم القنوات الجديدة بين bein sports من خلال تردد قناة bein الرياضي الجديد المعلن عنه رسميًا عبر قنوات bein، حيث يتم استخدام هذه القنوات عن طريق إدخال الترددات الصحيحة للقنوات المتوفرة من خلال الموقع الرسمي bein، قم بتوصيل أو من خلال تطبيق iOS أو تطبيق Android .

أصبحت بين إن سبورت الرياضية مجموعة إعلامية رائدة ومستقلة بعد انفصالها عن شبكة الجزيرة الإعلامية، حيث تضم أكثر من 3700 موظف في المجموعة، وتحتوي على أكثر من 60 قناة تبث ما يقرب من 7500 ساعة من البث المباشر الكلي شهريًا.

تردد قنوات beIN SPORTS المفتوحة 2019 على أقمار (نايل سات – عرب سات – سهيل سات)

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 12476 V 2/3 27500 نايل سات 11084 H 5/6 27500 نايل سات 12264 H 2/3 27500 نايل سات 12245 V 3/4 27500 عرب سات 12379 H 5/6 27500 سهيل سات 11547 V 5/6 27500 سهيل سات 11566 H 2/3 27500





خطوات توصيل beIN Media server بالإنترنت

جهاز الاستقبال متصل بالإنترنت عبر Wi-Fi أو كبل، إذا تم إجراء الاتصال من Wi-Fi عن طريق الضغط على زر bein في القائمة على جهاز التحكم عن بعد واختيار إعداد الشبكة، ثم اختر إعدادات Wi-Fi واختر شبكتك وكلمة مرورك لتنشيط تغييراتك، اضغط على زر bein مرة أخرى وحدد ON DEMAND.

إذا كان الاتصال عبر كابل Ethernet ، فيجب عليك توصيل جهاز الاستقبال بالإنترنت من خلال تثبيت الكابل في المنفذ المخصص لذلك الموجود في الجزء الخلفي من جهاز الاستقبال من أجل الاستمتاع بأكثر من 1000 ساعة من الأفلام والرياضة والترفيه، وضبط القنوات التلفزيونية عبر تردد القناة bein sports.