كيفية التاكد من صلاحية الاقامة 1441 ابشر الجوازات

تمكنت وزارة الداخلية السعودية من مساعدة المغتربين في تجديد إقامتهم بطريقة سهلة للغاية، مما وفر لهم الكثير من التأخير في تعيين أو دفع الغرامات في حالة التجديد المتأخر للإقامة، كل ذلك عبر جوازات سفر أبشر السعودية. مما ساعد الأخوة المغتربين والمغتربين إلى الأراضي السعودية.

توفر خدمة التحقق من صحة الإقامة عددًا من الخدمات الإلكترونية ذات الصلة، بما في ذلك خدمة التحقق من صحة الإقامة، وتجديد تصريح الإقامة من خلال تجديد تصريح الإقامة الخاص بك، والاستفسارات حول إقامة المقيم حتى إذا كنت صاحب عمل و تريد أن تعرف معلومات عن أحد المقيمين، يمكنك معرفة نفس الخطوات والاستعلام عن نهاية الإقامة.

حيث قدمت المملكة خدمة جديدة يمكن من خلالها الاستفسار عن الإقامة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى السلطات المعنية، باستخدام رقم الإقامة فقط، ويمكنها دفع رسوم تجديد الإقامة عند تجديدها باستخدام بطاقة الائتمان حساب توفير مبلغ التجديد لإكمال العملية بنجاح.

من أجل صلاحية تجديد الإقامة، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى نظام Absher وإدخال البيانات المطلوبة.

نشرت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في موقعها على شبكة الإنترنت "أبشر" رابطًا سريعًا ومباشرًا لجميع المغتربين إلى المملكة العربية السعودية للاستفسار عن صحة رقم إقامتهم اضغط هنا.