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اغلاق مخبز في جنين لمخالفته شروط السلامة الصحية

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 15:31 - 01 أكتوبر 2019
مخبز مخبز
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قررت الضابطة الجمركية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، اغلاق مخبزا لافتقاره أدنى شروط السلامة الصحية.

وتلقت الضابطة الجمركية شكوى من أحد المواطنين تفيد بالعثور على حشرات بالخبز في أحد مخابز المدينة، مما دفع دورية من الضابطة الجمركية للتأكد من الشكوى وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص تبين أن المخبز يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة.

وأشارت الضابطة الجمركية أنها أغلقت المخبز بناءً على قرار من النيابة العامة حتى يتم تصويب وضعه والتزامه بشروط السلامة الصحية والبيئية اللازمة، وتحسين ظروف بيئة العمل لتحقيق الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

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