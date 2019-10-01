وفاة 11 شخصاً وإصابة العشرات بحوادث السير في الضفة المحتلة

أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة شرطة المرور التابعة لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة اليوم الثلاثاء، عدد حوادث السير في الضفة المحتلة، وسجلت 1180 حادث سير وقعت الشهر الماضي.

وأوضحت شرطة المرور، بأن 11 شخصاً لقى مصرعهم بالإضافة إلى إصابة 1063 آخرين، وصفت 13 اصابة بالخطيرة و 63 إصابة منهم بالمتوسطة، و987 بالطفيفة، بفعل حوادث السير.

وأشارت إلى أنه تم فحص61914 مركبة الشهر الماضي، منها 157 مركبة تم منعها من الاستخدام لأنها لا تتوفر بها شروط السلامة العامة.

وحررت الشرطة 24714 مخالفة مرورية، وتم الاحتجاز على 1290 مركبة للتأكد من قانونيتها، في حين أتلفت2844 مركبة غير قانونية.