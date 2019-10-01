مالية رام الله تعلن عن صرف رواتب الموظفين بنسبة 60%

أعلنت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن صرف رواتب موظفيها، وذلك يوم الخميس الموافق 3/أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها، :" بناءً على توجيهات من الرئيس محمود عباس بالتشاور مع رئيس الوزراء محمد اشتيه فقد تقرر صرف رواتب شهر 9/2019، يوم الخميس المقبل".

وأضافت بأن صرف راتب كامل لمخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، موضحةً بأنه سيتم صرف نسبة 60% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن، والمتبقي من شهر آذار.

وأوضح البيان إلى ان صرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقة للموظفين عن شهر آذار 2019، وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصة بشهر 3/2019.

وأشارت الوزارة إلى ان الاستمرار بصرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع محافظات الوطن.