رابط التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا 2020

هناك الآلاف من الأشخاص الذين يسعون إلى التقدم بطلب للحصول على الهجرة الأمريكية في 2020/2021 بسبب فرص العمل الأمريكية مع رواتب جيدة وحياة كريمة، لذلك نجد أن ملايين الدول العربية الشابة تتبع تائج قرعة اللوتري الأمريكي 2020 من أجل الحصول على الجرين كارد أو تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

شروط تقديم اليانصيب للهجرة إلى أمريكا 2020

للتقدم بطلب للحصول على Lottery Immigration Lottery 2020، للتسجيل في Lottery Immigration Lottery من خلال موقع Lottery الرسمي الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية. التسجيل مجاني بدون تكلفة، وهي تشمل صورة شخصية لمقدم الطلب وتتضمن هذه الصورة عدة شروط:

يجب أن تكون خلفية الصورة واضحة ومرئية لجميع ميزات الوجه بالكامل، ويجب ألا يقل حجم الصورة عن 300 ميجابكسل على الأقل بخلفية بيضاء.

يحظر ارتداء النظارات أثناء التقاط الصور.

يتم تحديد اختيار قرعة الهجرة إلى أمريكا عشوائيًا عبر الإنترنت من إجمالي البلدان التي تم فتح التطبيق فيها.

بالنسبة للشروط الأخرى:

يجب أن يكون المتقدمون تابعين لإحدى الدول العربية المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة باستثناء سوريا واليمن.

إذا لم يحصل مقدم الطلب على البطاقة الخضراء ، فيمكنه / لها التقدم مرة أخرى في العام التالي.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2020

يُسمح لك بتقديم طلب واحد للمشاركة في يانصيب الهجرة الأمريكي كل عام، ثم إدخال بعض المعلومات والبيانات حول مقدم الطلب للهجرة إلى أمريكا وعائلته، وبعد تقديم الطلب والفوز يعتبر فائزًا على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية حيث الفائزين في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا وحاملي البطاقة الخضراء لهم حرية السفر من وإلى الولايات المتحدة ويحق لهم قانونًا العمل والاستفادة من جميع الخدمات والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لمواطنيها. بطاقات البطاقة الخضراء صالحة مدى الحياة.

يمكنك الآن الاستفسار عن نتيجة السحب العشوائي للهجرة لأمريكا 2019/2020، من خلال تسجيل الدخول إلى www.dvlottery.state.gov.