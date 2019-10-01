آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر للمسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء الموافق 2/أكتوبر.

وأوضحت الوزارة بأن السفر غداً سيكون للمتبقي من الحافلة 18، والحافلتان الـ19، الـ20 من كشف 9/18.

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مع إحضار بطاقة الهوية، وحجة عدد ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيلة.

كما وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين غداً الساعة 7صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

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