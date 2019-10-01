لاريجاني يرحب برغبة محمد بن سلمان للحوار

رحب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الثلاثاء برغبة ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للجلوس مع الجمهورية الإسلامية "إيران" لحل القضايا الخلافية.

وكان ولي العهد السعودي قد قال: "إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري فيما يتعلق بالقضايا مع إيران وذلك في حديث أدلى به لبرنامج (60 دقيقة) على شبكة “سي.بي.إس” التلفزيونية يوم الأحد".

ونقلت قناة الجزيرة التلفزيونية عن لاريجاني قوله: “نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار، أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع طهران”.