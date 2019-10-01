نشطاء "إسرائيليون" يقترحون عقد صفقة بين ليبرمان ونتنياهو

اقترح نشطاء من الحزب الليكود "الإسرائيلي" بزعامة "بنيامين نتنياهو" عقد صفقة مع حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة "أفغيدر ليبرمان" للإنضمام الأخير في إتلاف حكومي مع نتنياهو.

ونتيجة لعدم التوصل حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" حول تشكيل حكومة "إسرائيلية" الـ21، قدم النشطاء من الليكود عقد صفقة مع ليبرمان للانضمام إلى حكومة "الإسرائيلية" التي يجري فيها التناوب على رئاستها مع نتنياهو، وفادها انضمام الأخير في ائتلاف نتنياهو وينسى كل ما قاله سابقاً، ويكون قادراً على الحصول على تناوب في منصب رئيس الوزراء.

ووفقاً لصحيفة "معاريف" أجرى النشطاء الليكود اتصالات أولية مع حزب ليبرمان للتحقق جدوى الصفقة المقترحة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال وافق ليبرمان على الصفقة فأن نتنياهو سيقدم مساعدة خاصة في العودة إلى الليكود والانضمام إلى قيادة الحزب، منوهتاً بأن فرصة نجاح المقترح تكاد تكون صفر، مع احتمالية رفض ليبرمان الصفقة.