مطالبات للصليب الأحمر بالقيام بمسؤولياته لإنقاذ الاسرى

طالبت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى اليوم الثلاثاء، منظمة الصليب الأحمر الدولية، بالقيام بمسؤولياتها لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال، والضغط على "إسرائيل" لوقف جرائمها بحقهم، وفي مقدمتها التعذيب والاهمال الطبي.

جاء ذلك خلال مذكرة سلمتها المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى لمنظمة الصليب الأحمر في مقر المنظمة بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس خلال الوقفة التضامنية مع الأسرى "إن هذه الوقفة جاءت كتعبير عن غضب شعبنا، ورفضه وإدانته للجرائم المرتكبة بحق الأسرى، وفي مقدمتها التعذيب الذي يمارس بشكل ممنهج ومستمر.

ويواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أقدمهم الأسير أحمد غنام الذي يدخل يومه الـ79 في الإضراب، فيما الأسيرة هبة اللبدي تواصل إضرابها لليوم الثامن على التوالي احتجاجاً على تحويلها للاعتقال الإداري، وهي معزولة في زنزانة مراقبة بالكاميرات تفتقر لأدنى مقومات العيش.