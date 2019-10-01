تردد قناة الهلال السوداني الرياضية علي نايل سات 2019

تعد قناة الهلال السودانية واحدة من أهم وأبرز القنوات الرياضية السودانية عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تبت المباريات المحلية والإقليمية في القارة.

تكمن أهمية قناة الهلال السوداني من انتمائها إلى أقدم وأهم نادي في السودان، نادي الهلال للتعليم السوداني، النادي الأبرز والمميز في دولة السودان الشقيقة.

تهتم قناة الهلال السودانية بالنهوض بمستوى الإعلام الرياضي الموضوعي والمهن ، وفتح آفاق جديدة للشباب لتوعيتهم بأهمية الرياضة ودورها البارز في تقدم المجتمعات وخلق تعاون إبداعي. بين الدول، بالإضافة إلى أن القناة تهتم دائمًا بغرس حب الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، ليس ألعاب كرة القدم فقط، ولكنها تقدم مجموعة متنوعة مميزة من المباريات الرياضية على الساحة الرياضية والألعاب الأولمبية مثل السباحة أو كرة السلة، ألعاب القوى للكرة الطائرة والمصارعة، لإرضاء جميع الأذواق من أتباع في مختلف الأعمار.

حرصت قناة الهلال على البث باستخدام أفضل تكنولوجيا HD عالية الجودة الدولية تتميز بوضوح الصوت ووضوح الصورة، وكانت حريصة على التواصل بفعالية مع جمهورها في جميع أنحاء العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنشأت صفحات رسمية على شبكة الإنترنت، مما أدى إلى زيادة الطلب على البحث في بث محتواها مجانًا عبر القمر الصناعي Nilesat ، لتوفير المحتوى إلى أكبر قاعدة جمهور.

تردد قناة الهلال السوداني 2019 على النايل سات:

تردد: 12688

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي