حقيقة وفاة محمد زغدي عن 26 عامًا

يصدم الجمهور بإعلان وفاة الفنان الجزائري محمد الخامس زغدي ، نجم برنامج "أراب أيدول" عن عمر يناهز 26 عامًا، ووجد والده جثته أمام باب منزله، أنباء متضاربة في تقارير صحفية عن سبب الوفاة.

أعلن موقع "النهار أونلاين" الإلكتروني عن مقتل محمد الخامس زغدي في محافظة الوادي، وأن والده وجد جثته أمام باب منزله بينما كان يغادر لأداء صلاة الفجر.

كانت هناك روايات متضاربة حول سبب وفاة محمد الخامس زغدي، الذي نُشر في البداية أنه توفي بعد حادث مروري، وأشار بعضهم إلى أنه قُتل بالقرب من منزله، إلى حين ورود تقارير عن رواية أخرى تقول أن كاميرا الجيران كشفت أنه صعد عمودًا كهربائيًا إلى أنه قفز إلى منزله لفتح باب المرآب وتوقف سيارته بعد أن فقد مفتاحه الخاص، وانتهى به الأمر وهو يسقط من سيارته وقتل أنفاسه الأخيرة.

وحرصت الفنانة الجزائرية فلة على الحداد على الراحل محمد الخامس الزغدي من خلال نشر صور له وكتابتها على انستجرام: "الله اكبر حرقة قلبي عليك يا حبيبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

يشار إلى أن محمد الخامس زغدي شارك في الموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول"، ثم شارك في برنامج "محمد عبده وفنان العرب" في عام 2015، وقال الفنان محمد عبده إنه مستعد لبدء حياته المهنية.