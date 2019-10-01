تردد قناة السابعة الجزائرية Assabbia Tv 2019 على النايل سات

يبحث الكثير من الجزائريين عن ترددات القناة الجزائرية 7 على الأقمار الصناعية، حتى يتمكنوا من متابعة القناة، فيما أكد مسؤولو القناة أنه لا يزال يتم إرسالها إلكترونيًا عبر الإنترنت، وأنه يتم إرسالها حاليًا على الأقمار الصناعية.

سميت القناة الجزائرية السابعة، وهي قناة إلكترونية جزائرية تبث من داخل الجزائر، أطلقت يوم الجمعة 5 أبريل 2019، باسم "السابع". واختار مؤسسو هذه القناة يوم الجمعة السابع للحركة الشعبية ليكون تاريخًا رمزيًا لإطلاقها الرسمي.

وفقًا لمنظمي القناة ، فهي تطمح إلى توفير وسائط هادفة ومتوازنة ورصينة، بعيدًا عن السفسطة و "الفضيحة" والغوغاء، كما أنها قناة متنوعة تعالج مختلف مواضيع اهتمامات المواطن الجزائري ولها منصة تقدر بنحو 10 ملايين معجب.

تشتمل هذه القناة الفتية على مجموعة رائعة من الصحفيين والفنيين والإداريين، وقد تم تأسيسها من قبل مجموعة من المتخصصين في مجال الإعلام المعروفين على الساحة الوطنية. أحد أكثر الوجوه الإعلامية المعروفة في الجزائر هو المؤسس المشارك لهذه القناة، وهي رئيسة تحرير الصحفية والمقدمة المعروفة آمال السعداوي.

تزامن إنشاء القناة الجزائرية السابعة مع الحركة الشعبية التي بدأت في 22 فبراير، والتي كسرت العديد من الحواجز وحررت الجميع دون استثناء.