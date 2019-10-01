موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز اليوم

مباراة سوبر كلاسيكو المرتقبة للغاية في العالم بأسره، ريفر بلايت وبوكا جونيورز شغف كرة القدم في الدوري الأرجنتيني.

أعلن الأرجنتيني ريفر بلايت عن رفع سعة ملعب "مونيومنتال" من 66 ألفًا و 266 متفرجًا إلى 70 ألفًا و 74 متفرجًا، قبل خمسة أيام من احتضان "سوبر كلاسيكو" ضد منافسيه التقليديين بوكا جونيورز في الجزء الخامس جولة من الدوري في البلاد اللاتينية.

وقال النادي في بيان "تزداد قوة المونيومال كل فترة، بعد العديد من أعمال التطوير التي قامت بها إدارة البنية التحتية للنادي زاد معقل بطل أمريكا الجنوبية قدرته على 70،74 متفرج"، مضيفاً إن تطوير الاستاد التاريخي جاء بعد موافقة حكومة بوينس آيرس.

سيستضيف الاستاد التاريخي أول سوبر كلاسيكو بين الخصمين التقليديين بعد نهائي كأس ليبرتادوريس 2018 وفاز ريفر بلايت 5-3 في مجموع المباراتين.

ويتصدر بوكا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط ، مثل سان لورينزو، بينما يحتل ريفر بلايت المركز الخامس برصيد سبع نقاط.

يمكن أن يجتمع الفريقان مرة أخرى في البطولة القارية، ولكن هذه المرة في الدور نصف النهائي، إذا وصلوا إلى الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي بوكا بنظيره ليغا دي كيتو الإكوادور في ملعب "لا بومبونيرا" في الثانية، بعد قرار الابتعاد عن ملعب المنزل بثلاثة نظيفة.

تُقام المباراة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، في استاد مونومنتال، حيث يتم بثها على القنوات: أرينا سبورت 1، أرينا سبورت بي آي إتش وأرينا و Sport 1 HD Cro، بينما يدير الحكم فرناندو أندريس ريباليني المباراة.