يعد القومسيون الطبي العام خط الدفاع الأول والهام لحماية البلاد من دخول وانتشار الأمراض المعدية، وذلك عن طريق إجراء الكشف الطبي على جميع القادمين للبلاد بغرض الإقامة أو الزيارة والمتقدمين للزواج أو لشغل الوظائف أو الإسكان الحكومي المدنية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشركات والمؤسسات، حيث تقوم الإدارة بإصدار شهادات الخلو من الأمراض.

رابط نتيجة فحص القومسيون الطبي قطر اضغط هنا

من جهتها، شددت الدكتورة أمينة السليطي رئيس القسم الطبي بإدارة القومسيون، على أهمية إنهاء المستقدمين إجراءات القومسيون الطبي لا سيما للعمالة المنزلية، وعدم المماطلة في متابعة الإدارة، حرصا على سلامة وصحة أفراد الأسرة، وبالتالي المجتمع، مؤكدة ضرورة تسجيل رقم تواصل صحيح للمستقدم، لإمكانية التواصل معه سريعا في حال عدم منح شهادة لياقة بدنية للعاملة المنزلية، مطالبة الجمهور عدم التذمر، والتشكيك بنتائج الفحص، خاصة وأن شهادة عدم اللياقة لا تصدر إلا في حال عدم اجتياز العاملة المنزلية اختبارات القومسيون الطبي.

يشار إلى أن خدمة إجراء الفحص للعمالة المنزلية التي تغادر البلاد بغرض الإجازة وتعود ثانية للدولة، هي من الخدمات الموجودة، وهي خدمة طوعية وليست إلزامية، حيث بعض الأسر يطلبها بهدف الاطمئنان على سلامة العامل في المنزل، حيث إن النتيجة تصدر خلال يومي عمل، وخلالها يقوم العامل بعمل فحص سريري، أشعة صدر، وفحوص الدم لفيروس نقص المناعة المكتسبة، وفيروس الكبد الوبائي (ب) و(ج)، وجرثومة السِفلس.

وتحرص إدارة القومسيون الطبي على أمن وسلامة المجتمع، والتصدي لانتشار الأمراض المعدية أو الانتقالية، لافتة إلى أن الخدمة تتمثل في فحص الوافد لإقامة العمل، والإقامة العائلية، وتمديد الزيارة، كما إن القومسيون الطبي يصرف شهادات لياقة للمتقدمين للوظائف والدراسة الجامعية، وصرف شهادات اللياقة الصحية للعمالة المنزلية، وتصرف سنويا شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية وصالونات الحلاقة والتجميل والعاملين في النوادي الصحية.