الخطه التشغيلية للعام الدراسي 1441 - 2019

الخطة التشغيلية الكاملة 1441 للمدرسة، والتي تحتوي على جميع الملفات المختلفة التي يجب أن يعرفها المعلمون، والتي تشتد الحاجة إليها لتشغيل النظام التعليمي.

يشار إلى أن وضع خطة تشغيلية هو أحد المراحل الأولى لتنفيذ أي عملية، حيث تكون عملية التعليم ذات أهمية كبيرة من قبل الجميع، بما في ذلك الحكومة.

الخطة التشغيلية هي هيكل المدرسة في تعليم طلابها، لذلك من المهم معرفة الخطة التشغيلية من أجل أن تكون واضحة لجميع المعلمين التي هي الأساس، سيكون العمل الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس في الخطة التشغيلية متاحًا لجميع المدارس.

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بتوجيه من المدير العام للشؤون الصحية بالرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، عقد اجتماع صحة الرياض للجنة الصحة المدرسية في المنطقة، بحضور مديري الصحة المدرسية في الإدارات التعليمية وممثلي التجمعات الصحية الأولى والثانية بالرياض لإدارة الصحة المدرسية لهذا العام 1441.

أوضحت صحة الرياض أن هذا الاجتماع يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتوفير أفضل الخدمات الصحية للأولاد والبنات لدينا داخل المدارس في الرياض.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الصبيحي مدير إدارة الصحة المدرسية في الصحة العامة، إن الاجتماع استعرض الخطة التشغيلية لبرامج ومبادرات الصحة المدرسية في الفصل الأول 1441 هـ مع التركيز على برنامج الفحص الاستكشافي، ومبادرة رشاقة وبرنامج تفقد البيئة المدرسية والمقاصف وبرنامج المدارس الصحية، ومناقشة آلية التنفيذ. كما تم التأكيد على دور المستشار الصحي في تنفيذ برامج الصحة المدرسية.

أوصى الاجتماع بأهمية التعاون بين إدارة الصحة المدرسية بالرياض وإدارة التعليم لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين التربويين العاملين في مجال الإرشاد الصحي.