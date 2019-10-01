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بتهمة القتل العمد .. الأشغال الشاقة 15 عاما و12 عاما ونصف لمدانين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:29 - 01 أكتوبر 2019
محكمة محكمة
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أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي ماجد المشارقة والقاضي محمد ابو رحمة، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة، بحق المتهم الأول (س،ع) بتهمة القتل القصد خلافاً للمادة 328 بدلالة المادة 70من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 12 عاما ونصف، وعلى المتهم الثاني (أ،ع) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 بدلالة المادة 70من قانون العقوبات لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكم في القضية جاء بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة مجدي الرجبي.

 

 

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