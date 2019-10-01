رابط تسجيل المساعدات جمعية الاحسان الخيرية

أعلنت جمعية الإحسان الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب التسجيل للحصول على المساعدة من خلال موقعها الإلكتروني جمعية الإحسان الخيرية.

ووضعت الجمعية مجموعة من شروط التسجيل لتلقي طلبات المساعدة وهي كما يلي:

التسجيل مفتوح فقط لسكان عجمان ورأس الخيمة من خلال الرابط التالي اضغط هنا

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب هوية صالحة.

لا يمكن تقديم المساعدة إلا بعد 11 شهرًا على الأقل للمساعدة المالية أو 6 أشهر للمساعدة الطبية.

سيتم قبول الطلبات التي تفي بمتطلبات تسجيل الجمعية فقط.

جدير بالذكر أن جمعية الإحسان الخيرية تأسست عام 1990 بجهود فردية. تم الإعلان عنها رسميًا في مرحلتها الثانية عام 1998 في إمارة عجمان تحت اسم "مركز الإحسان الخيري" بدعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتهدف الجمعية الخيرية إلى تحسين العمل المؤسسي وتفعيل آلياتها وتأهيل الكوادر وفقًا لمتطلبات العمل المؤسسي الحديث، وكذلك تطوير الموارد المالية لتحقيق متطلبات العمل الإنساني والخيري والاجتماعي. فضلاً عن توفير التمويل والعمل المالي مساعدة عينية لمختلف المواقف الاجتماعية المحتاجة وفقًا لمعايير الجودة والتميز، وإنشاء وإدارة مشاريع التنمية الوقفية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمحتاجين من أجل تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي.