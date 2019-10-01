أسعار الذهب في تركيا عيار 21 بيع وشراء اليوم

شهدت تركيا هدوءً نسبيًا في متوسط سعر الذهب اليوم مقابل الليرة التركية، على الرغم من استقرار سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية المختلفة هذا الصباح على بورصات التداول.

ويرتبط سعر الذهب في تركيا بسعر الدولار الدولي، حيث يتم استيراد الأوقية بالعملة الخضراء، في حين أن الأسعار تتغير سعر الذهب يتغير في الوقت الحالي.

شهدت الفترة الأخيرة في تركيا زيادة في بيع وشراء الذهب تزامنت مع انهيار الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية والبنك المركزي لدعم البنوك في تركيا بنحو 4.5 مليار دولار لدعم الليرة التركية، حيث سعى غالبية الأتراك لتغيير المدخرات والعملات الوطنية للعملات الأجنبية وشراء الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 245.56 ليرة تركية وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 234.37 ليرة تركية وبينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 200.87 ليرة تركية وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 156.32 ليرة تركية.