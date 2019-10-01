سعر الدولار في سوريا لحظة بلحظة فى البنوك والسوق السوداء

منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011، كانت أسعار بيع وشراء العملة السورية في حالة اضطراب وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية على جميع المستويات.
كل هذا أدى إلى خسائر متتالية في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفعت أسعار العملات في سوريا بشكل كبير، عندما فقدت الليرة جزءًا كبيرًا من قيمتها، خاصةً مقابل العملة الأمريكية والأوروبية، مما تسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة.
حدد البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند مستوى 435 ليرة للشراء مقابل سعر 438 ليرة للبيع ، وهو سعر ثابت نسبيا من قبل البنك منذ عدة أشهر، ولم يتغير كثيراً، كما لسعر صرف اليورو في البنك حالياً ما بين 481.14 ليرة لشراء 484.52 ليرة للبيع، ويحدث تغيرات طفيفة جداً في سعر الليرة مقابل اليورو في البنك المركزي على أساس يومي، سواء كان الارتفاع أو الانخفاض.
|
العملة
|
الحد الأدنى مقابل الليرة السورية
|
الحد الأعلى مقابل الليرة السورية
|
اسعار الدولار الأمريكي
|
632
|
635
|
سعر اليورو الأوروبي
|
689
|
695
|
سعر الجنيه الاسترليني
|
771
|
780
|
اسعار الفرنك السويسري
|
438.18
|
441.26
|
سعر الدولار الأسترالي
|
298.18
|
300.28
|
اسعار الروبل الروسي
|
4
|
4
|
سعر الدولار الكندي
|
473
|
479
|
اسعار الدينار الكويتي
|
2,067
|
2,087
|
سعر الريال السعودي
|
166
|
169
|
اسعار الدينار الأردني
|
886
|
896
|
سعر الدينار البحريني
|
1153
|
1,684
|
اسعار الدرهم الإماراتي
|
170
|
173
|
اسعار الريال العماني
|
1,631
|
1,649
|
سعر الجنيه المصري
|
38
|
39
|
اسعار الليرة التركية
|
110
|
112
|
سعر الدينار الليبي
|
444
|
449
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء:
|
المدينة
|
بيع
|
شراء
|
حلب
|
630
|
635
|
جرابلس
|
625
|
630
|
منبج
|
625
|
630
|
اعزاز
|
617
|
617
|
إدلب
|
635
|
633
|
اللاذقية
|
635
|
633
|
حمص
|
635
|
633
|
درعا
|
634
|
632
|
دير الزور
|
640
|
638
|
الحسكة
|
642
|
640
|
الرقة
|
642
|
640
|
دمشق
|
635 – 636
|
632 – 634