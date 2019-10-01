سعر الدولار في سوريا لحظة بلحظة فى البنوك والسوق السوداء

منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011، كانت أسعار بيع وشراء العملة السورية في حالة اضطراب وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية على جميع المستويات.

كل هذا أدى إلى خسائر متتالية في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفعت أسعار العملات في سوريا بشكل كبير، عندما فقدت الليرة جزءًا كبيرًا من قيمتها، خاصةً مقابل العملة الأمريكية والأوروبية، مما تسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة.

حدد البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند مستوى 435 ليرة للشراء مقابل سعر 438 ليرة للبيع ، وهو سعر ثابت نسبيا من قبل البنك منذ عدة أشهر، ولم يتغير كثيراً، كما لسعر صرف اليورو في البنك حالياً ما بين 481.14 ليرة لشراء 484.52 ليرة للبيع، ويحدث تغيرات طفيفة جداً في سعر الليرة مقابل اليورو في البنك المركزي على أساس يومي، سواء كان الارتفاع أو الانخفاض.

العملة الحد الأدنى مقابل الليرة السورية الحد الأعلى مقابل الليرة السورية اسعار الدولار الأمريكي 632 635 سعر اليورو الأوروبي 689 695 سعر الجنيه الاسترليني 771 780 اسعار الفرنك السويسري 438.18 441.26 سعر الدولار الأسترالي 298.18 300.28 اسعار الروبل الروسي 4 4 سعر الدولار الكندي 473 479 اسعار الدينار الكويتي 2,067 2,087 سعر الريال السعودي 166 169 اسعار الدينار الأردني 886 896 سعر الدينار البحريني 1153 1,684 اسعار الدرهم الإماراتي 170 173 اسعار الريال العماني 1,631 1,649 سعر الجنيه المصري 38 39 اسعار الليرة التركية 110 112 سعر الدينار الليبي 444 449

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء: