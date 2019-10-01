ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

سعر الدولار في سوريا لحظة بلحظة فى البنوك والسوق السوداء

  • فلسطين اليوم
  • 11:17 - 01 أكتوبر 2019
سعر الدولار في سوريا لحظة بلحظة فى البنوك والسوق السوداء سعر الدولار في سوريا لحظة بلحظة فى البنوك والسوق السوداء
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011، كانت أسعار بيع وشراء العملة السورية في حالة اضطراب وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية على جميع المستويات.

كل هذا أدى إلى خسائر متتالية في سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفعت أسعار العملات في سوريا بشكل كبير، عندما فقدت الليرة جزءًا كبيرًا من قيمتها، خاصةً مقابل العملة الأمريكية والأوروبية، مما تسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المختلفة.

حدد البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند مستوى 435 ليرة للشراء مقابل سعر 438 ليرة للبيع ، وهو سعر ثابت نسبيا من قبل البنك منذ عدة أشهر، ولم يتغير كثيراً، كما لسعر صرف اليورو في البنك حالياً ما بين 481.14 ليرة لشراء 484.52 ليرة للبيع، ويحدث تغيرات طفيفة جداً في سعر الليرة مقابل اليورو في البنك المركزي على أساس يومي، سواء كان الارتفاع أو الانخفاض.

العملة 

الحد الأدنى مقابل الليرة السورية

الحد الأعلى مقابل الليرة السورية

اسعار الدولار الأمريكي

632

635

سعر اليورو الأوروبي

689

695

سعر الجنيه الاسترليني

771

780

اسعار الفرنك السويسري

438.18

441.26

سعر الدولار الأسترالي

298.18

300.28

اسعار الروبل الروسي

4

4

سعر الدولار الكندي

473

479

اسعار الدينار الكويتي

2,067

2,087

سعر الريال السعودي

166

169

اسعار الدينار الأردني

886

896

سعر الدينار البحريني

1153

1,684

اسعار الدرهم الإماراتي

170

173

اسعار الريال العماني

1,631

1,649

سعر الجنيه المصري

38

39

اسعار الليرة التركية

110

112

سعر الدينار الليبي

444

449

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء:

المدينة

بيع 

شراء

حلب 

630

635

جرابلس

625

630

منبج

625

630

اعزاز

617

617

إدلب

635

633

اللاذقية

635

633

حمص

635

633

درعا

634

632

دير الزور

640

638

الحسكة

642

640

الرقة

642

640

دمشق

635 – 636

632 – 634
الأكثر مشاهدة

متعلقات