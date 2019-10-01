ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الأول من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

◼الأسير رأفت راجي محمود البطاط (37 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

◼ الأسير تامر محمود فهمى الدريني (34 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، المحكوم بالسجن 20 عامًا. ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.

◼والأسير رائد فريد حمدان الحج أحمد (35 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.