أسعار صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 1/10/2019

الأزمة المتقلبة في وفرة العملات الأجنبية في لبنان خلال في الأيام الماضية، أثرت على سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق بدون بنوك.

ووصفت الأسعار بأنها "مرعبة، حيث بلغ سعر صرف الدولار لدى بعض الصرافين 1630 و1700 جنيهًا لكل دولار، في حين قدر سعر الصرف الرسمي بـ 1507 جنيهًا للدولار.

يوم الجمعة الماضي ، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لن يدع لبنان يسقط ، "ويجب على الجميع التعاون لمعالجة هذا الوضع".

وعزا رئيس مجلس النواب نبيه بري الأزمة إلى العقوبات الأمريكية ، التي "أخافت المودعين من تدهور الوضع في البلاد، وخلق الخوف بين المغتربين من تحويل الأموال إلى لبنان لنفس السبب".

أصدر محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة بياناً الأسبوع الماضي أعلن عن عزمه إصدار منشور ينظم تمويل واردات القمح والأدوية والبنزين بالدولار الأمريكي.

قال وزير الاقتصاد السابق رائد خوري إنه "سيتم ضخ السيولة لعمليات التجارة والاستهلاك الأساسية، أي لتأمين العملة الصعبة في الأسواق لأولئك التجار الذين يحتاجونها".

وقال خوري إن الخطوة لتنظيم شراء السلع الاستراتيجية "ستحل 70 في المائة من الأزمة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الدولار مرة أخرى في الأسواق".

أسعار العملات العربية مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 01-10-2019

سعر الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري 0.0108

سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال السعودي 0.0025

سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة السورية 0.34

سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال القطري 0.0024

سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال اليمني 0.16

سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة التركية 0.0038

أسعار العملات العالمية مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 01-10-2019

الدولار = 1511.95 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الجنيه الإسترليني 0.0005

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي 0.0007