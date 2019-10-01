كم سعر الدولار اليوم في السودان في السوق الأسود اليوم

توقع الاقتصادي كمال كرار أن تنجح السياسات الاقتصادية الجديدة في تخفيض الدولار. وقال في بيان صحفي إن خفض الطلب على الدولار وترشيد الواردات، وتخصيص ميزانية صرف العملات الأجنبية للأولويات العاجلة وإلغاء سياسة تعويم الجنيه سوف يسهم في خفض أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء وإحياء الجنيه السوداني.

تواجه البنوك السودانية أزمة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية والعمل على حل هذه المشكلة، حسبما أفادت مصادر من البنك المركزي أن العمل جار لضخ أموال جديدة. هذا التغيير يمكن أن يكون سلبياً أو إيجابياً، لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الجنيه السوداني يقدر أو ينخفض ​​عندما يتم حل الأزمة النقدية.

ظل السودان يتظاهر في عدة مناطق لأكثر من شهر، مما أثر بشكل مباشر على الدولار مقابل الجنيه السوداني، هذا يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الجنيه.

وفي هذا الصدد، يعمل البنك المركزي حاليًا على دعم العملة السودانية، من خلال تلبية الطلب على الدولار في السودان من خلال البنوك الرسمية.

فيما يلي متوسط أسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدًا) اليوم الثلاثاء 01/10/2019، حيث يختلف سعر الدولار وبقية أسعار العملات من تاجر إلى آخر باختلاف طفيف، لذا يرجى ملاحظة أن الأسعار عرضة للتغيير.