أسعار وقود مصر خلال شهر أكتوبر 2019

من المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، عن قرار جديد بشأن أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والديزل، والذي سيستمر حتى نهاية العام.

يشار إلى أنه أول تطبيق فعال لآلية التسعير التلقائي الجديدة لهذه المنتجات بعد تحرير الأسعار ورفع مستوى التكلفة في يوليو الماضي، حيث سيخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لنتائج دراسة الحكومة لمستويات أسعار النفط وأسعار الصرف الدولية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي لتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر ، شريطة أن النسبة المئوية للتغير في سعر البيع للمستهلك لا ترتفع أو تنخفض 10% من سعر البيع المعمول به.

أشار القرار إلى أنه اعتباراً من نهاية يونيو الماضي، بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد أن وصلت لتغطية التكلفة.

يعني القرار أن أسعار المنتجات البترولية ستتم مراجعتها في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي فإن قرار اللجنة في الأول من أكتوبر هو الأول من نوعه بعد قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي صيغة السعر التي تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى، والتي سيتم تعديلها بشكل دوري، وفقًا لقرار رئيس الوزراء.

يتوقع بنك بلتون للاستثمار أن تستقر الحكومة في أسعار البنزين والديزل ومنتجات الوقود الأخرى، والتي تم الاتفاق عليها مع بنوك الاستثمار في شعاع وفاروس وخبير البترول المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق.

وأشار بلتون في تقرير، إلى أن أسعار الوقود المحلية ستتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، حيث نعتقد أن الأسعار ستظل دون تغيير نتيجة للباوند القوي وكذلك انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية دون سعر الميزانية عند 68 دولار.