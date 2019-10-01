أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن بيع وشراء

إليكم أسعار الذهب في الأردن، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، في السوق المحلي بالمملكة وفي الأماكن المصنعة والتجار لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء خام الذهب والمعادن المصنعة من المستثمرين وأولئك الذين سوف يتزوجون من رجال أو نساء وتجار محليين وكل عياراته (العيار 24 ، 22 ، 18 ، 14 ، 12).

الذهب هو أحد المعادن الثمينة ذات القيمة العالية والاستثمار المربح، حيث تختلف أسعار الذهب في الأردن من وقت لآخر، ويعتمد ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب على عاملين رئيسيين، العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، ومن ناحية أخرى التغيرات في الحياة السياسية، مثل الحروب تؤدي إلى انخفاض الدولار وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

سجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار والاستقرار في الأسعار في بداية معاملات الشهر الجديد، حيث سجل سعر جرام من الذهب عيار 22 قرابة 31.28 دينار، وسعر غرام من عيار الذهب 21 حوالي 29.86 وسعر غرام من الذهب عيار 18 قيراطًا عند 25.60 دينارًا، وأخيراً سعر غرام من الذهب عيار 12 بحوالي 19.91 دينار.