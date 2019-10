تحميل لعبة كول أوف ديوتي موبايل call of duty mobile للآيفون مباشر

Call Of Duty Legends Of WAR هي لعبة تم تطويرها بواسطة Timi Studio Group وتم نشرها بواسطة Tencent Games وهي نفسها مطورة PUBG MOBILE. جاءت لعبة Game of Duty Legends Of WAR مع الإصدار 1.0.6 وليست نسخة كاملة يمكن أن يطلق عليها نسخة BETA.

لعبة Call Of Duty Mobile لأجهزة Android تأتي مع رسومات عالية الجودة 60FPS ومماثلة للواقع، لم يتم إصدار اللعبة بعد على متجر Google Play لأنها لم تكتمل وسيتم تحميلها قريبًا من المتجر.

جاء Call Of Duty for Android بحجم متواضع للغاية، فقط 1 غيغابايت مقارنة بالرسومات التي تميز اللعبة، حيث يعمل حتى على أجهزة Android 5.0 أصحاب ذاكرة الوصول العشوائي الضعيفة.

لتحميل لعبة call of duty mobile اضغط هنا

تعمل Call Of Duty for Android عبر الإنترنت وتشبه PUBG Mobile و PES 2019 Mobile من حيث استهلاك الإنترنت على عكس FIFA 19 MOBILE، فهي تستهلك الإنترنت كثيرًا.

تشتمل Call of Duty Mobile على وضعين رئيسيين للعبة: 'zombies' و 'multiplayer'، القلائل الأكثر شهرة التي يمكن أن تلعبها.

Call of Duty Mobile هي لعبة رائعة توفر لك تجربة FPS متعددة اللاعبين لنظام Android، حيث تتضمن اللعبة أيضًا صورًا استثنائية ومجموعة من الخرائط والأسلحة والكاريزما التي أصبحت شائعة جدًا في امتياز Call of Duty.