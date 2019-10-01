تفاصيل زيارة الوفد الوزاري للقاهرة الأثنين القادم

أكد ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ان زيارة الوفد الوزاري للقاهرة جاءت بدعوة من رئيس الوزراء المصري مصطفى المدبولي في اطار الرؤية الاستراتيجية لبدء الانفكاك التدريجي عن "اسرائيل"، مشيراً الى ان الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات التي بدأت من العاصمة الاردنية والعاصمة العراقية حيث هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والمالية.

وبين ملحم خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الزيارة التي تبدأ الاثنين المقبل وتستمر لثلاثة أيام بوفد وزاري عريق تستعد للتباحث في كافة المجالات وآفاق التعاون المشترك بين فلسطين ومصر الشقيقة.

وقال ان زيارة الوفد الوزاري تكسب اهمية استراتيجية لما للدور المصري من اهمية في تقديم الدعم والاسناد سواء في الجوانب الاقتصادية والتنموية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ..

وتابع ملحم ان خطوات الانفكاك عن الاحتلال بدأت في الموضوع الصحي حيث ان الفاتورة العلاجية مقابل التحويلات للمشافي "الاسرائيلية "كانت تستنزف الحكومة الفلسطينية ، فاتورة الحكومة توقف وتقلص من 40 مليون الى تحت سقف ال15 مليون، "ونحن نذهب لتصفير فاتورة العلاج في "اسرائيل" .

واشار الى انه منذ اللحظة الاولى التي تقرر فيها موعد زيارة الوفد الوزاري للقاهرة تم تكليف الوزارات لتحضير الأجندة للبحث في كافة المجالات سواء الصحة او التعليم والسياحة .

وتابع : أول وفد وزاري يزور القاهرة بهذا الحجم منذ تأسيس السلطة ، مبيناً ان الأمانة العامة تعكف منذ أيام لترتيب اللقاءات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والمواضيع التي ستطرح .

وكانت حكومة اشتيه اعلنت بالأمس عن ارسال وفد وزاري كبير للقاهرة لبحث العديد من المواضيع التي تهم القضية الفلسطينية .