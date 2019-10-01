في خطوة خطيرة ..البرلمان الأوروبي يصوت اليوم لقطع 130 مليون $ من موازنة الأونروا

يستعد البرلمان الأوروبي في خطوة خطيرة اليوم الثلاثاء ، التصويت ، على قرار مقترح لقطع 130 مليون دولار مقدمة لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".

وكشف عادل عطية السفير المناوب في بعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي يستعد للتصويت ظهر اليوم، على قرار مقترح لقطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".

وحذر عطية "ما يحدث في بروكسل مؤشر خطير جدا ويجب أخذه بعين الاعتبار ولتعاطي معه بجدية الظروف باتت مهيئة لانتزاع قرارات ضد الشعب الفلسطيني".

وبين عطية في تصريحات لصوت فلسطين إن الحزب الديمقراطي المسيحي هو من تقدم بمقترح قطع المساعدات عن الأونروا للجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي التي ستجتمع اليوم.

وتابع: حال تم تبني القرار المقترح، فسيتم قطع جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن وكالة الغوث، الأمر الذي سيتسبب بمشاكل كبيرة ،مشيراً الى بذل جهودا كبيرة على المستوى الفلسطيني والعربي، ونأمل عدم الوصول إلى التصويت.

وأشار عطية إلى أن الدبلوماسية الإسرائيلية واللوبي الصهيوني يقومون بضغوط كبيرة على الاتحاد الأوروبي؛ لانتزاع قرار مثل القرار الأمريكي بهذا الشأن، لافتا إلى أنهم "يستخدمون ذرائع لطلب قطع المساعدات بأن هناك سوء إدارة للأموال التي تذهب للأونروا ويجب فتح تحقيق في كيفية إدارتها".

وأكد أن حال كانت هناك مخالفات، فلا يجب أن يتم معاقبة المنظمة الأممية والشعب الفلسطيني خاصة قطاع اللاجئين، معبرًا عن أمله بعدم الوصول إلى التصويت في البرلمان الأوروبي ظهر اليوم.

ونوه إلى أن "اليمين المتطرف" يسيطر على البرلمان الأوروبي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، مبينا أنه أصبح من الصعب على الدبلوماسية الفلسطينية احتواء اللوبي الإسرائيلي بسبب تغول الأحزاب اليمينية المتطرفة المؤيدة لإسرائيل.