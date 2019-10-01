طالع الأسعار: ارتفاع أسعار المحروقات في فلسطين

ارتفعت أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تشرين أول في كافة محافظات الوطن، حيث ارتفع سعر لتر البنزين صنف (95) الأكثر شيوعاً، والسولار والكاز بواقع 10 أغورات، مقارنة مع أسعار شهر أيلول، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين صنف (98)، والغاز، وفقاً لبيان الهيئة العامة للبترول.

وذكرت الهيئة أن لتر البنزين صنف (95) سيباع بـ6.09 شيقل، مقارنة مع 5.99 شيقل خلال شهر أيلول، في حين، سيباع لتر البنزين صنف (98) بـ6.70 شيقل، ووصل سعر لتر السولار إلى 4.99 شيقل، مقارنة مع 4.89 شيقل خلال شهر أيلول، وكذلك ارتفع سعر لتر الكاز إلى 4.99 شيقل.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز مقارنة مع شهر أيلول، حيث ستباع اسطوانة الغاز 2.5 كيلو جرام بسعر 13 شيقلا، واسطوانة الغاز 5 كيلو جرام 25 شيقلا، واسطوانة الغاز 12 كيلو جراما بسعر 59 شيقلا، واسطوانة 48 كيلو جراما بمبلغ 236 شيقلا.

أما بالنسبة للتر الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات، سيكون بسعر 2.54 شيقل، أما سعر الكيلو جرام من الغاز الواصل للعمارات والمؤسسات سيكون 4.46 شيقلا، فيما سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.