ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الثلاثاء ، خلال اخبارها على جمله من القضايا ابرزها تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن هجوم أرامكو وتهام ايران بالهجوم .

صحيفة عكاظ السعودية وضمن عناوينها طالعتنا:

-ولي العهد: هجوم إيران على أرامكو «عمل حربي»

-نيابة عن خادم الحرمين.. منصور بن متعب يشارك بمراسم تشييع جاك شيراك

صحيفة الجزيزة :طالعتنا على عناوين الاخبار السعودية الآن :

-خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

-خالد الفيصل: لجان للتحقيق في أسباب حريق قطار الحرمين في جدة ورفعها للملك

أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صدور توجيهات بتشكيل لجان من عدة جهات للتحقيق في أسباب حريق محطة قطار الحرمين، لافتًا سموه الانتباه إلى أنه سيتم الرفع بالنتائج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

جاء ذلك لدى وقوف سمو الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ميدانيًا على آثار الحريق الذي وقع بمحطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة. وقال سمو أمير مكة المكرمة: «ننتظر النتائج التي ستقدمها اللجان المشكلة عن أسباب حدوث الحريق، لرفعها للمقام السامي للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك»، مبينًا سموه أن وزارتي الداخلية والنقل وإمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في أعمال التحقيق.

-الشرق الاوسط :

ومن عناوين الاخبار السعودية اليوم التي طعالتنا بها صحيفة الشرق الاوسط :

- موسكو وطهران تفتحان «ممراً تجارياً» بين بغداد ودمشق

-وداع شعبي ورسمي لشيراك

-«أرامكو» تعد مساهميها بأكبر توزيعات أرباح في العالم

-لقاء في باريس بين رئيس الحكومة السودانية وأحد قادة التمرد في دارفور

صحيفة الوطن ومن عناوينها:

-طريقة إضافة الزوجة في حساب المواطن

رد حساب المواطن على استفسار بشأن تسجيل الزوجة في البرنامج كتابعة.

وأكد حساب المواطن أنه لابد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى “متزوج” عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ والتوجه إلى (بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ، ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة).

صحيفة سعودي 360

-أخبار مباراة الاتحاد القادمة ضد التعاون.. سييرا يستعين بهذا اللاعب في العربية

صحيفة العرب السعودية

-مونديال ألعاب القوى: الأسطورة كارل لويس يشيد باستاد خليفة الدولي مستضيف البطولة

اشاد أسطورة ألعاب القوى الأمريكي كارل لويس، باستاد خليفة الدولي المونديالي الذي يستضيف النسخة الحالية من بطولة العالم لألعاب القوى "قطر 2019" والتي تختتم يوم، الأحد، المقبل.

وقال لويس خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالتعاون مع لجنة الإعلام الرياضي القطري ببرج الشعلة على هامش صراع الأبطال في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى "قطر 2019" إن "استاد خليفة الدولي الذي يستضيف النسخة الحالية من البطولة يبدو مذهلا، العرض مذهل، واللجنة المنظمة واضح أنها تعتني بكل التفاصيل الصغيرة".

وخلال المؤتمر قدم كارل لويس نصائح إلى البطل الإيطالي الواعد فيليبو تورتو الذي تأهل إلى نهائي سباق 100 متر محققا زمنا قدره 9:99 ثانية ليكسر حاجز أقل من 10 ثوان ليضع إيطاليا ضمن قائمة أسرع 8 عدائين في العالم، والذي سبق له الفوز ببطولة أوروبا للشباب تحت 20 عاما عام 2017 والميدالية الفضية في بطولة العالم تحت 20 عاما وحل سادسا في أول بطولة عالمية.

كما استعاد كارل لويس حديث الذكريات ونجاحاته المذهلة في المضمار وتحدث بكل شفافية عن واقع رياضته المفضلة.