مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل مع آرسنال في البريميرليج

حسم التعادل بنتيجة 1-1، موقعة مانشستر يونايتد وآرسنال، التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 45 عبر سكوت ماكتوميناي، وعدل آرسنال النتيجة في الدقيقة 58 عبر مهاجمه بيير إيمريك أوبامياتج.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 12 نقطة في المركز الرابع، ووصل رصيد مانشستر يونايتد إلى تسع نقاط في المركز العاشر.

شهدت الدقائق العشر الأولى حماسًا كبيرًا من قبل الفريقين، وظهرت الخطورة الأولى لمانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة من ركلة ركنية، بعدما تمهدت الكرة أمام ماركوس راشفورد في منطقة الـ6 ياردة، إلا أنه لم يتوقع وصولها إليه لتخرج إلى ركلة مرمى.

واستلم أندرياس بيريرا الكرة في وسط الملعب في الدقيقة 29، واخترق دفاعات أرسنال حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ليسدد أرضية قوية تصدى لها بيرند لينو بنجاح.

وأتت المحاولة الأولى لأرسنال في الدقيقة 30، بعدما تلقى نيكولاس بيبي الكرة على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، مسددًا كرة علت عارضة دي خيا.

وتواصلت صحوة المدفعجية، ففي الدقيقة 36، تلقى أوباميانج كرة طولية داخل منطقة الجزاء، ليرسل بعدها عرضية إلى بيبي الذي سدد بدوره كرة ضعيفة ذهبت في أحضان دي خيا.

وفي الدقيقة 42، انفرد راشفورد بلينو، إلا أنه تأخرًا كثيرًا حتى وصل إليه مدافع آرسنال سوكراتيس، لتصل الكرة إلى الحارس الألماني بسهولة.

وأتت المحاولة الأخطر للمدفعجية في الدقيقة 44، بعدما انفرد أوباميانج بالمرمى، ليسدد كرة أرضية تصدى لها دي خيا، قبل أن يسدد ماتيو جندوزي في المتابعة كرة أرضية أخرى، تصدى لها بنجاح الحارس الإسباني.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة منظمة عبر دانيل جيمس، انتهت بوصول الكرة إلى سكوت ماكتوميناي على حدود منطقة الجزاء، ليطلق صاروخية لم يتمكن لينو حتى من التحرك للتصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

وسجل آرسنال هدف التعادل في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، بعد تمريرة خاطئة من مدافع اليونايتد أكسيل توانزيبي، وصلت إلى بوكايو ساكا، الذي مرر كرة سحرية إلى أوباميانج الذي انفرد بدي خيا، ليضع كرة ساقطة من فوق الحارس الإسباني، وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعود حكم المباراة إلى تقنية الفار ويحتسب الهدف.

وأهدر ساكا فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما تلقى تمريرة سحرية داخل منقطة الجزاء وهو خالي تمامًا من الرقابة، إلا أنه سدد الكرة في دفاعات اليونايتد بغرابة.

وبدأ مانشستر يونايتد رحلة البحث عن التقدم من جديد، وفي الدقيقة 64، سدد بول بوجبا من على حدود منطقة الجزاء، إلا أنه كرته مرت بقليل إلى جانب القائم الأيسر للحارس لينو.

وفي الدقيقة 69 ومن ركلة ركنية، أرسل أشلي يونج عرضية متقنة على رأس ماكتوميناي، إلا أن رأسية الأخير علت العارضة بقليل.

وتواصلت غارات اليونايتد، بعدما سدد المدافع هاري ماجواير صاروخية في الدقيقة 73 من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها لينو ببراعة.

وكاد آرسنال يخطف الانتصار في الدقيقة 88 من هجمة مرتدة أنهاها سيبايوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تحصل مانشستر يونايتد على مخالفة على حدود منقطة الجزاء، سددها راشفورد، إلا لينو تألق في التصدي لها، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.