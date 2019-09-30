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اكتشاف خطر يأتي من غسالات الملابس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:54 - 30 سبتمبر 2019
غسالات غسالات
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اكتشف علماء إن استخدام النظام التقنيني في برنامج غسالات الملابس، يشكل خطورة على صحة الإنسان، لأنه لا يقضي تماما على البكتيريا الخطرة المقاومة للمضادات الحيوية.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين توصلوا إلى هذه النتيجة بعد أن طلب العاملين في أحد مستشفيات بون ، من الخبراء توضيح سبب استمرار الوباء الذي انتشر في المستشفى.

واكتشف الباحثون أنه توجد في الحاوية المخصصة لمسحوق الغسيل وعلى القطع المطاطية داخل أسطوانة الغسالة أعداد مختلفة من البكتيريا بما فيها القريبة من البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.

ووفقا للباحثين هذه البكتيريا تبقى حية عند استخدام نظام التقنين في برنامج غسل الملابس، وتصيب الأمعاء مسببة الالتهابات ومشكلات صحية في المعدة.

ولذلك ينصح الباحثون بعدم استخدام هذا النظام إذا كان في البيت من يعاني من مرض معدي مزمن أو جرح لا يلتئم.

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