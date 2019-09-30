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إصابة مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لبلدة قريوت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:08 - 30 سبتمبر 2019
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أصيب مواطنون مساء الاثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين لبلدة قريوت جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط في لجان مقاومة الاستيطان بشار القريوتي أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص المعدني، لتأمين دخول المستوطنين إلى نبع سيلون بحجة أداء طقوسهم واحتفالاتهم التلمودية فيه.

وأضاف أن الجنود داهموا عددا من المنازل وحولوها إلى نقاط للمراقبة، واندلعت على الفور مواجهات مع الأهالي أسفرت عن وقوع إصابات بالاختناق وبالرصاص المعدني، بينهم شيوخ ونساء وأطفال، وقدمت لهم طواقم الهلال الأحمر العلاج ميدانيا. 

وأشار الى ان أعدادا كبيرة وصلت الى نبع سيلون من مستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي قريوت والقرى المجاورةـ تحرسهم قوات الاحتلال.

يذكر أن نبع سيلون هو نبع أثري، ويزعم المستوطنون أنه موقع مقدس لليهود، ويسعون للاستيلاء عليه.

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