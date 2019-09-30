الأسير مصعب الهندي ينضم لقائمة المضربين عن الطعام

لم تتفاجأ عائلة الأسير "مصعب توفيق الهندي" من بلدة تل غربي نابلس، بإعلانه الإضراب عن الطعام احتجاجا على إعتقاله، وهو الذي أمضى العشر سنوات الأخيرة من حياته بين الاعتقالات الإدارية بدون تهما واضحة توجه إليه.

ولليوم السابع على التوالي، يواصل الهندي 29 عاما إضرابه عن الطعام، بعد تحويله للاعتقال الإداري، بعد عام فقط من الإفراج عنه من اعتقال إداري أخر أضرب خلاله أكثر من 35 يوما حتى تم تحديد موعدا للإفراج عنه.

وكان الأسير الهندي أعتقل من منزله فجر يوم الرابع من سبتمبر الحالي، ونقل إلى سجن النقب الصحراوي، وحول للاعتقال الإداري لستة أشهر، وهو ما جعله يعلن الإضراب بعد 20 يوما (24 سبتمبر) احتجاجا على هذا القرار، ويطالب بتحديد موعدا نهائيا " قرار إفراج جوهري" له بعد انتهاء هذه الفترة.

وكان ضابط المخابرات الذي رافق القوة التي اعتقلته في بيته قال له "قلت لك انني سأعتقلك بعد عام" ما يشير إلى استهداف بالاعتقال دون وجود مبرر لهذا الاعتقال، حيث أفرج عنه في التاسع من سبتمبر2018، كما تقول عائلته.

ولا تعلم العائلة حتى الأن، أي تفاصيل حول وضع مصعب الصحي خلال هذا الإضراب، سوى ما وصلها من خلال الأسرى في سجن النقب، حيث يحتجز، عن نقله من القسم الذي كان يحتجز فيه إلى الزنازين الانفرادية عقابا له على إعلانه الإضراب.

وقالت العائلة إنه ورغم إعلانه الإضراب قبل أسبوع، إلا أن أي من المحاميين لم يتمكن حتى الأن من زيارة الهندي في الزنازين، والاطمئنان على صحته، وظروف احتجازه.

وبحسب العائلة فإن ابنها مجبر على هذا الإضراب بعد تكرار اعتقاله الإداري، حيث وصلت فترات التجديد له خلال هذه المرات إلى 24 مرة، بلا أيه تهمة، وبحجة وجود ملف سري ضده من المخابرات الصيونية ونشاطه في حركة الجهاد الإسلامي.

واعتقل سبعة مرات، ما مجموعة ثمانية سنوات جميعها كانت اعتقالات إدارية، كانت أولها وعمره لم يتجاوز ال18 عاما، وآخرها كانت العام الفائت (نيسان 2018).

والهندي متزوج ولديه من الأبناء إثنين الأول " توفيق" خمسة سنوات، والثاني "كرم" ثلاثة سنوات، ولد خلال وجود والده في الاعتقال الإداري في العام 2016.

وتعاني عائلة الهندي، وخاصة زوجته وأبنائه، من عدم الاستقرار الذي تعيشه العائلة جراء الاعتقال الإداري، فلا موعد محدد للإفراج عنه، ولا تهمة واضحة.