الاحتلال يعلن إنجاز 70% من الجدار الفاصل مع قطاع غزة

ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنجزت 43 كيلو من أصل 60 كيلو، في الجدار الأرضي على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة بما يعادل 70% من إجمالي المشروع الذي وصف بأكبر المشاريع الهندسية، بهدف القضاء على أنفاق المقاومة الفلسطينية.

وأشارت القناة الإسرائيلية الثانية، أن 1.400 عامل يعملون على مدار 24 ساعة، وست أيام أسبوعية، 900 عامل في النهار، و500 عامل في الليل، من أجل إنجاز المشروع في أسرع وقت.

ويبدأ الجدار من جنوب قطاع غزة، بالقرب من المثلث بين إسرائيل- مصر- غزة، ويقطع الخط الحدودي حتى شاطئ البحر في زيكيم بالجنوب.