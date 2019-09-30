تردد قناة لنا بلس السورية 2019 الجديدة

يتم بث برنامج أكلناها على قناة لانا السورية بفكرته الغريبة المتمثلة في إجبار الضيف على تناول أنواع مختلفة من الطعام مع مكونات غريبة إذا رفض الإجابة على بعض الأسئلة المحرجة.

اجتذب المعرض الأكثر مشاهدة خلال المعرض جمهورًا كبيرًا، مع حدوث تحول كبير في المشاهدين الذين ينتظرون العرض قبل كل حلقة جديدة مع آمال كبيرة في أن يكون الضيف أحد النجوم البارزين.

يشار إلى أن المقدم هو النجم السوري باسم ياخور، وهو قاعدة كبيرة من المعجبين تمكن من كسر الحواجز واكتساح مجال العرض التلفزيوني بأسلوب محبب دون تشابه أو تشابه مع أي شخص.

سيتم بث البرنامج على قناة لانا السورية يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 09:00 مساءً ويكرر الجمعة 03:00 مساءً، ويستضيف مجموعة من نجوم ومشاهير العالم العربي، وخاصة في مجال الفن والسوري و الإعلام اللبناني.

خلال استضافة الفنانة السورية باسم ياخور ، الممثلة السورية ديما الجندي في برنامج أكلناها يوم الخميس الماضي، أكدت أنها تقبل أي عمل يمكن أن تجمعه الممثلة نسرين طافش، مشيرة إلى أن طافش لا يمكن أن تصبح صديقتها ذات يوم لأنها غير ضارة. لقد أصيبت أختي ولم أستطع العمل مع أشخاص يؤذون الآخرين. إنها ليست واحدة من شخصياتي المفضلة والعكس صحيح.