تردد أبو ظبي الرياضية 4 الجديد على النايل سات

قناة أبوظبي الرياضية، قناة رياضية تقدم العديد من البرامج الرياضية وتهتم بمباريات كرة القدم بالإضافة إلى كرة السلة والفروسية والعديد من البرامج والرياضات الأخرى التي تظهر على الشاشة، حيث تبث عبر الإنترنت من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقدم Abu Dhabi Sport HD أفضل المباريات من دوري كرة القدم الأوروبية والإنجليزية والعربية والإماراتية.

تبث القناة الرياضية، وجودة البث عالي الدقة على تردد وجودة البث على تردد آخر، وستلعب مباريات البطولة العربية 2019 ذهابًا وإيابًا بين المنافسين والفائز في الصعود إلى الجولة التالية، مما يجعل هذه الألعاب غاية مثيرة، وهناك قناتان مفتوحتان يتم نقلهما البطولة العربية "بطولة نادي زايد للأبطال".

تعتبر قناة أبوظبي الرياضية 4 أشهر القنوات الرياضية الفضائية على الأقمار الصناعية وتليها عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي وفي كل مكان حول العالم.

تعرض أبوظبي الرياضية HD ألعاب البطولة العربية حصرياً على شاشتها، خاصةً أنه لا يوجد مشغل قناة آخر لمباريات البطولة ، التي تتنافس مع أقوى الفرق العربية من آسيا وإفريقيا.

ترددات قنوات أبو ظبي الكاملة على النايل سات