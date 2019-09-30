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تردد أبو ظبي الرياضية 4 الجديد على النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 21:28 - 30 سبتمبر 2019
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قناة أبوظبي الرياضية، قناة رياضية تقدم العديد من البرامج الرياضية وتهتم بمباريات كرة القدم بالإضافة إلى كرة السلة والفروسية والعديد من البرامج والرياضات الأخرى التي تظهر على الشاشة، حيث تبث عبر الإنترنت من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقدم Abu Dhabi Sport HD أفضل المباريات من دوري كرة القدم الأوروبية والإنجليزية والعربية والإماراتية.

تبث القناة الرياضية، وجودة البث عالي الدقة على تردد  وجودة البث على تردد آخر، وستلعب مباريات البطولة العربية 2019 ذهابًا وإيابًا بين المنافسين والفائز في الصعود إلى الجولة التالية، مما يجعل هذه الألعاب غاية مثيرة، وهناك قناتان مفتوحتان يتم نقلهما البطولة العربية "بطولة نادي زايد للأبطال".

تعتبر قناة أبوظبي الرياضية 4 أشهر القنوات الرياضية الفضائية على الأقمار الصناعية وتليها عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي وفي كل مكان حول العالم.

تعرض أبوظبي الرياضية HD ألعاب البطولة العربية حصرياً على شاشتها، خاصةً أنه لا يوجد مشغل قناة آخر لمباريات البطولة ، التي تتنافس مع أقوى الفرق العربية من آسيا وإفريقيا.

ترددات قنوات أبو ظبي الكاملة على النايل سات

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 27500 H 3/4
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H 2/3
أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 27500 H 5/6
قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6
أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6
أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6
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