تردد قناة صدى البلد 2 على عرب سات 2019

قناة صدى البلد بلس 2 هي القناة الثانية لقناة صدى البلد وتبث برامج ومسلسلات اعادتها للقناة الأولى تليها عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي وفي جميع أنحاء العالم.

تبث قناة صدى البلد 2 بثًا مباشرًا على مدار الساعة دون توقف في الجودة. تبث مجموعة متنوعة من البرامج والأخبار العربية. أشهر وسائل الإعلام هي أحمد موسى ولديها عدد كبير من المشاهدين في العالم العربي.

بدأت قناة صدى البلد المصرية البث في عام 2011 من مدينة الإنتاج الإعلامي على القمر الصناعي نايل سات. وهي تشمل دراما صدى البلد التي تعرض سلسلة من المسلسلات المصرية والعربية، حيث تبث برامج صدى البلد 1 بعد ساعتين.

تتمثل إحدى أولويات القناة في أنها تهتم بجميع الأخبار التي تحدث في العالم العربي وعالم الأخبار السياسية والأحداث المهمة، وفيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية فهي تلقي الضوء على القضايا التي تثير الشارع المصري.

لدى صدى البلد طاقم إعلامي متميز من المذيعين والمراسلين وفريق التصوير الفوتوغرافي واستوديوهات ضخمة تبث أكبر البرامج الاجتماعية ونشرات الأخبار على مدار الساعة.

تردد قناة صدى البلد 2